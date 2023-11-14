Брянск, 14 ноября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. В Брянской области вводился план «Сирена» из-за того, что шестеро российских военнослужащих покинули свои позиции. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как стало известно, 13 ноября личный состав УМВД был поднял и привлечён к розыску шести уроженцев республики Тыва, которые самовольно ушли с места несения службы в Суземском районе. При этом военные были вооружены автоматами АК.

Через два часа местоположение бойцов удалось установить. Причины их действий выясняются.

27 сентября сообщалось, что из военной части в Сакском районе Крыма пропал офицер, вооружённый огнестрельным оружием. Оказалось, что мужчина решил отправиться домой в Ростовскую область и никого не предупредил.