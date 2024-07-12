Решение судьи о пенальти в матче Англии с Нидерландами назвали ошибкой
ESPN: судья ошибочно назначил пенальти в матче ЧЕ между Нидерландами и Англией
Амстердам, 12 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Арбитр из Германии Феликс Цвайер принял ошибочное решение назначить пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Англии и Нидерландов. Об этом 12 июля сообщил канал ESPN со ссылкой на источник.
По его словам, во время просмотра нарушения голландского футболиста Дензела Думфрис судья не увидел нарушения защитника сборной Англии Букайо Сака, сыгравшего рукой в чужой штрафной площади.
Не увидевший нарушения арбитр принял ошибочное решение о пенальти в пользу национальной английской команды, повлиявшее на исход игры. К тому момент сборная Нидерландов лидировала со счётом 1:0, однако форвард англичан Гарри Кейн точно реализовал пенальти и сравнял счёт. А на 91-й минуте Олли Уоткинс забил в ворота голландцев второй, ставший победным мяч.
Как сообщало ИА Регнум, 11 июля сборная Англии обыграла национальную команду Нидерландов в матче третьего раунда плей-офф чемпионата Европы 2024 года. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и закончилась победой англичан со счётом 2:1.
В финале европейского первенства по футболу команда Англии сыграет со сборной Германии. Матч состоится 14 июля в Берлине на стадионе «Олимпштадион» и начнётся в 22:00 мск.