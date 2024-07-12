Амстердам, 12 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Арбитр из Германии Феликс Цвайер принял ошибочное решение назначить пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Англии и Нидерландов. Об этом 12 июля сообщил канал ESPN со ссылкой на источник.

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По его словам, во время просмотра нарушения голландского футболиста Дензела Думфрис судья не увидел нарушения защитника сборной Англии Букайо Сака, сыгравшего рукой в чужой штрафной площади.

Не увидевший нарушения арбитр принял ошибочное решение о пенальти в пользу национальной английской команды, повлиявшее на исход игры. К тому момент сборная Нидерландов лидировала со счётом 1:0, однако форвард англичан Гарри Кейн точно реализовал пенальти и сравнял счёт. А на 91-й минуте Олли Уоткинс забил в ворота голландцев второй, ставший победным мяч.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля сборная Англии обыграла национальную команду Нидерландов в матче третьего раунда плей-офф чемпионата Европы 2024 года. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и закончилась победой англичан со счётом 2:1.

В финале европейского первенства по футболу команда Англии сыграет со сборной Германии. Матч состоится 14 июля в Берлине на стадионе «Олимпштадион» и начнётся в 22:00 мск.