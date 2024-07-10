Дортмунд, Германия, 11 июля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Сборная Англии в матче третьего раунда плей-офф Чемпионата Европы 2024 по футболу одержала победу над Нидерландами и вышла в финал турнира. Об этом 10 июля сообщил официальный сайт УЕФА.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Матч между сборными Англии и Нидерландами состоялся в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Основное время встречи завершилось со счётом 2:1. Забитыми мячами отметились форвард «Баварии» Харри Кейн (18’ пенальти), полузащитник «Астон Виллы» Олли Уоткинс (90+1’ Коул Палмер) и хавбек «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс (7’).

Харри Кейн, отметившись в этой встрече, стал лучшим бомбардиром плей-офф Чемпионатов Европы с шестью забитыми мячами. По этому показателю форвард обошёл нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с командой Испании. Встреча состоится 14 июля в Берлине на стадионе «Олимпштадион», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля сборная Испании обыграла Францию в матче ½ финала Евро-2024 со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе «красной фурии» отметились нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль (21’) и полузащитник «Ред Булл Лейпциг» Дани Ольмо (25’). Единственный гол «трёхцветных» забил 25-летний форвард Рандаль Коло-Муани после передачи Килиана Мбаппе.