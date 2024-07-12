Москва, 12 июля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Движение транспорта на ряде улиц в Москве 13 и 14 июля перекроют на время гастрономического фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши». Схему временного движения опубликовали на сайте мероприятия.

РИА Новости/Максим

Начиная с 6:00 13 июля до 23:59 14 июля проезд будет закрыт на улицах Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также в Газетном переулке. Ограничения будут действовать на прилегающих переулках.

Также на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Дмитровка, в Газетном, Камергерском, Глинищевском переулках и Тверском проезде на территории проведения мероприятия запретят ездить на велосипедах, самокатах, гироскутерах и на других подобных средствах передвижения.

Кроме того, запрет на движение транспорта коснётся и общественного транспорта, который курсирует в районе проведения праздника. Автобусы в течение двух дней не будут ходить по части Большой Никитской улицы. Схему их временного движения также опубликовали.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши» пройдёт на улицах Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и в Газетном переулке. Там введут на два дня пешеходную зону. Участникам мероприятия предложат семейные завтраки, обеды и ужины, выставят стойки с напитками и мороженным, вечером будут продавать коктейли.