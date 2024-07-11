Тверь, 11 июля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с генеральным директором телеканала «Спас» Борисом Корчевниковым и творческим коллективом фильма «Мамино письмо». Предпремьерный показ фильма прошел в культурно-досуговом центре село Тургиново. На нем присутствовали митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, представители Ассоциации тверских землячеств, благотворительного фонда «Женщины за жизнь», молодые и многодетные семьи Верхневолжья, педагоги, студенты, старшеклассники.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области прошел предпремьерный показ фильма «Мамино письмо»

Фильм «Мамино письмо» снят телеканалом «Спас» при поддержке фонда «Материнское счастье». В основе фильма — история о семье, где мать и дочь оказываются в схожей ситуации перед выбором: родить ребенка или нет. Обе проходят сложный путь принятия решения. В драматическую составляющую интегрированы документальные вставки, где люди различных профессий рассказывают, как они в своей жизни сталкиваются с проблемой абортов.

«Наша стратегическая тема — демография. Создание больших семей — это задача, которую можно решить только совместными усилиями, — заявил Игорь Руденя. — С одной стороны — семьи, которые откликаются на наш призыв, идут рожать детей, с другой — государство, которое помогает их воспитывать, образовывать, ставить на ноги». Губернатор выразил уверенность, что «многие после просмотра будут принимать решения в сторону увеличения семей, рождения детей».

Борис Корчевников особо подчеркнул масштабную работу, которая ведется в тверском регионе в сфере демографии: создано специализированное министерство, на областном уровне принимаются законодательные решения, реализуются социально значимые инициативы, которые находят всестороннюю поддержку главы региона.

В ходе общения от участников просмотра прозвучало предложение организовать показ фильма в других муниципальных образованиях области.