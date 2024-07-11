Москва, 11 июля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону половину многоквартирных домов в Москве. Об этом заявил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

По его словам, масштабные работы по подготовке города к новому отопительному сезону продолжаются. В том числе, специалисты проводят гидравлические испытания, во время которых в соответствии с графиком отключается горячее водоснабжение.

«Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в 30,5 тыс. зданий, включая 16,7 тыс. жилых домов», — отметил Бирюков.

Заммэра отметил, что во время испытания теплосетей отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Всё это позволяет специалистам заблаговременно найти возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.

В общем в Москве будут проверены 18 тыс. километров магистральных и разводящих сетей. К новому сезону подготовят свыше 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. По словам заммэра, работы будут завершены до 25 августа, в установленный срок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бирюков рассказал, что в Москве провели более полутора миллионов анализов качества воды. По его словам, состояние воды анализируют по 184 физико-химическим и биологическим показателям.

Он подчеркнул, что проведённые проверки подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам.