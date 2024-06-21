Москва, 21 июня, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Более полутора миллионов анализов качества воды провели в этом году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он отметил, что состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вода из крана

«Контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов, — отметил Петр Бирюков. — В этом году провели уже свыше 1,5 млн различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам».

Качество воды проверяется от ее источника до потребителя. «На станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов», — рассказал заместитель мэра российской столицы. По словам Бирюкова, приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество.

Ежедневно Москва потребляет почти три миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тыс. километров водопроводных сетей.