Руан, Франция, 11 июля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Пожар на шпиле основанного в XI веке Руанского собора во Франции локализовали. Об этом 11 июля сообщил телеканал BFMTV.

Кадр из видео

«Пожарные сообщили, что после вмешательства, продолжавшегося около часа, возгорание шпиля Руанского собора было локализовано», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар охватил строительную площадку на шпиле на высоте 120 м. Теперь пожарным предстоит убедиться, что там не осталось горячих точек и зданию не угрожает опасность.

Также отмечается, что власти проведут инвентаризацию убранства и ценных вещей внутри собора, которые могли пострадать от воды при тушении.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля во Франции вспыхнул пожар на шпиле Руанского собора. В момент ЧП на шпиле проводили работы, работников и посетителей эвакуировали. Информацию о возгорании подтвердил мэр Руана Николя Майер-Россиньоль.

11 июня во Франции загорелась крыша Версальского дворца, посетителей эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации. На опубликованных кадрах был виден поднимающийся над зданием дым.