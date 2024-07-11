Москва, 11 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Москвич лишился более полумиллиона рублей, думая, что помогает закупить обмундирование бойцам подразделения «Ахмат», сообщил ИА Регнум источник.

(сс) bssmadeit

16 июня в полицию обратился 64-летний житель столицы — Андрей. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников и потерял внушительную сумму денег. За неделю до обращения в полицию ему через мессенджер позвонил незнакомец, который представился Зелимханом и рассказал, что он якобы является военным подразделения «Ахмат». Голос в телефоне звучал очень уверенно, объяснил потерпевший, так что Андрей растерялся и даже не решался задавать вопросы. Зелимхан утверждал, что мужчина будто бы прервал какую-то транзакцию на нужды СВО и теперь должен возместить убытки бойцам. Незнакомец объяснил, что у них сейчас пополнение новобранцев, которым нужна одежда и снаряжение и убедил Андрея перевести деньги.

«Мужчина согласился помочь. Зелимхан объяснил, что Андрею нужно трижды перевести по 39 500 рублей и продиктовал номер карты. После первого перевода мошенники несколько раз перезванивали и говорили, что произошла ошибка, поэтому нужно перевести еще раз, но уже большую сумму. Переводы прекратились только после того, как у москвича закончились деньги на карте», — сообщил источник.

Когда мошенники услышали, что деньги на карте 64-летнего пенсионера закончились, они начали угрожать ему физической расправой. После этого москвич отправился в правоохранительные органы с заявлением.

«Поступило заявление от 64-летнего жителя Москвы, которого путём обмана под предлогом помощи подразделению «Ахмат» убедили совершить несколько переводов на неизвестные счета. Сумма ущерба составляет 550 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в крупном размере (ст. 159 ч. 3 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что москвичка лишилась 159 000 рублей, думая, что помогает бойцу СВО. Женщина решила помочь пожилой матери военнослужащего, пока он находится в зоне СВО, но стала жертвой мошеннической схемы.