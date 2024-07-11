Химки, Московская область, 11 июля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. До трёх тысяч квадратных метров выросла площадь пожара в Химках, где утром 11 июля обрушилась кровля цеха по производству керамических плит, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Подмосковью.

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«В Химках площадь пожара увеличилась до 3000 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

При этом площадь обрушения кровли составила тысячу квадратных метров. Пожар тушат 97 человек, задействовано для борьбы с огнём 33 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, утром в цехе по производству керамических плит в районе Сходня в Химках произошёл пожар на кровле. МЧС сообщила о пожаре на площади 80 квадратных метров.

Позже ведомство уточнило, что огнём охвачено две тысячи квадратных метров и что на 80 кв. м обрушилась кровля цеха.