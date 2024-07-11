Химки, Московская область, 11 июля, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в городе Химки (Московская область), загорелась кровля производственного помещения, сообщили 11 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

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«Горит кровля цеха по производству керамических плит на 80 квадратных метрах», — сообщили в ведомстве.

Пожар тушат 26 специалистов, задействовано семь единиц техники.

Пожар вспыхнул в микрорайоне Сходня. На опубликованных очевидцами фотографиях видно, как над промышленным зданием поднимается столб густого чёрного дыма.