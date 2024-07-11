Пекин, 11 июля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Контроль над потоковым вещанием стремится получить Китай, усиливая меры по борьбе с вредоносным контентом. Об этом 11 июля сообщает китайское издание China Daily.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кибербезопасность

На фоне стремления пользователей получить выгоду от стримингового вещания, власти Китая предпринимают усилия по надзору за развитием отрасли, ужесточая контроль в том числе с помощью издания нормативных актов.

По данным Китайского сетевого информационного центра, в Китае на конец 2023 года насчитывалось 816 млн пользователей стриминговых трансляций. Это составляет 74,7% от общего числа пользователей интернета, при этом количество таких пользователей возросло на 65,01 млн в сравнении с 2022 годом. Большая часть пользователей используют стримы для покупок, за ними следуют любители игр, концертов, спортивных мероприятий или реалити-шоу.

В 2023 году власти Китая активизировали усилия по ужесточению надзора за платформами, поощряя «полезный, высококачественный контент и удаляя вредоносную информацию». В частности, вредным считается контент о продажах некачественных либо поддельных товаров на платформах соцсетей.

Издание цитирует депутата Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) Лань Пинъюна, который призвал судебные органы «уделять больше внимания проблемам в развивающемся бизнесе, обеспечивать более тщательное правовое просвещение субъектов рынка и способствовать повышению осведомленности потребителей о мерах защиты своих интересов».

Ранее ИА Регнум сообщало, что компания Apple удалила мессенджер WhatsApp и сервис Threads из онлайн-магазина AppStore в Китае по просьбе главного интернет-регулятора КНР. В администрации киберпространства Китая пояснили, что решение связано с вопросом национальной безопасности страны.