Вашингтон, 11 июля, 2024, 04:18 — ИА Регнум. Украина рассчитывает успеть до президентских выборов в США провести вторую конференцию, посвящённую урегулированию конфликта, на которую планируется пригласить Россию. Об этом в среду, 10 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Киев хочет созвать вторую встречу для достижения мирного урегулирования по Украине до выборов в США в ноябре, на этот раз с участием России», — говорится в материале.

По информации источника, стремление организовать конференцию перед выборами в США обусловлено опасением украинской стороны в связи с вероятным возвращением в Белый дом экс-президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о своей решимости положить конец конфликту на Украине в кратчайшие сроки.

Отмечается, что Киев, исходя из далеко не удачных для себя результатов конференции в Швейцарии, теперь намерен использовать обозначенные тогда тезисы о ядерной и продовольственной безопасности как вопросы, по которым можно было бы установить первоначальный контакт с Россией.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине в Швейцарии, на которую не пригласили представителей России, прошла в Бюргенштоке 15–16 июня. Президент России Владимир Путин называл эту «мирную» конференцию паноптикумом. Он отмечал, что её организаторы признают, что без России этот вопрос решить нельзя, но в то же время не зовут на мероприятие её представителей.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса с учётом своих интересов, целей, обозначенных в рамках специальной военной операции, и новых территориальных реалий. 14 июня Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул необходимость вывода украинских войск с территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официальный отказ Киева от планов вступить в НАТО.