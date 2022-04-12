Варшава, 12 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Идея германского президента Франк-Вальтера Штайнмайера нанести визит в Киев не встретила энтузиазма со стороны украинских властей, сообщил он 12 апреля в Польше.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

Отметив, что польский президент Анджей Дуда предложил ему и коллегам из Прибалтийских стран съездить в Киев, чтобы «подать сигнал совместной европейской солидарности», Штайнмайер сказал:

«Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели».

Добавим, что Штайнмайер собирался в Киев 13 апреля. Однако, как пишет Bild, украинские власти не хотят его видеть из-за лояльности, которую он в прошлом проявлял к России.