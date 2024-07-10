Донецк, 10 июля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях за 2024 год высадят почти 700 гектаров нового леса, сообщили 9 июля в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Там отметили, что программа социально-экономического развития новых регионов на 2024–2025 года предполагает лесовосстановление на площади 549,6 гектара.

«В этом году планируется превысить установленный программой показатель и восстановить леса на площади 698,5 гектара», — процитировало ведомство Донецкое агентство новостей.

В агентстве отметили, что, несмотря на жаркую сухую погоду, на территории лесных хозяйств ДНР пока удалось избежать серьезных пожаров.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня стало известно, что в новых регионах за два года отремонтируют почти 37 км железных дорог. Федеральное агентство железнодорожного транспорта отметило, что в настоящее время идёт восстановление вокзала в Мариуполе.

В начале лета Министерство строительства России сообщило, что порядка 19,4 тыс. объектов восстановили в новых регионах России с 2022 года. Отмечалось, что в восстановительных работах задействовали максимальные 46 тысяч специалистов. Вместе с тем в пиковые моменты восстановительных работ привлекалось около 5,4 тыс. единиц спецтехники.