Киев, 10 июля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. На Украине решили национализировать активы бывшего лидера запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Украины.

РИА Новости/ Кристина Кормилицына

Соответствующий иск в Высший антикоррупционный суд подало министерство юстиции.

В соответствии с иском планируется взыскать в доход государства принадлежащего Медведчуку и Марченко дорогостоящего движимого и недвижимого имущества. В частности, речь идёт о 24 автомобилях, самолёте Gulfstream G650, вертолёте Bell-427, более 20 объектах недвижимого имущества, корпоративных правах 22 юридических лиц, в том числе телеканалов.

Также в этот список включены права на восемь торговых марок, денежные средства в размере почти 1,9 млн гривен (свыше $46 тысяч), более тысячи единиц историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера) и железнодорожный вагон-ресторан с мебелью.

В ведомстве утверждают, что экс-лидер партии и его жена якобы поддерживают личные дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. В официальном сообщении имена не указаны, но, вероятно, речь идёт о Викторе Медведчуке, а также его супруге Оксане Марченко.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года Медведчук находился под домашним арестом на Украине, позднее сбежал из-за угроз, но оставался в Киеве. На Украине Медведчука обвинили в госизмене. По версии стороны обвинения, в 2015 году он якобы вступил в сговор с российским чиновником для добычи полезных ископаемых в районе Крыма и якобы передавал данные о «секретном военном подразделении ВСУ» Москве.

В феврале 2019 года генпрокуратура Украины возбудила в отношении Медведчука, занимавшего тогда пост председателя политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», уголовное дело по статье «Государственная измена». Поводом послужило обращение в ведомство нардепа Андрея Тетерева в связи с заявлениями Медведчука о Донбассе. Политик ранее предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, в котором бы существовали органы местного самоуправления, в том числе парламент и правительство.

В феврале прошлого года супругу Медведчука Оксану Марченко обвинили в финансировании российских правоохранительных органов. Тогда суд арестовал имущество на сумму свыше $151 млн. В апреле её объявили в розыск на Украине.

В апреле суд арестовал права Марченко в акционерном обществе «Запорожский завод ферросплавов». Общая стоимость заблокированных активов превысила 1 млрд гривен (около $27 млн).

В мае прошлого года у Марченко изъяли земли на берегу Днепра. Такое решение по иску Киевской областной прокуратуры вынес суд. Речь идёт об участках лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и стоимостью свыше 204 млн гривен (около $5,5 млн).

1 апреля 2022 года Верховная рада приняла закон, который позволяет изымать имущество украинских граждан, которые якобы «тесно связаны» с Россией. Под эту категорию попали те, кто работает в России или ведёт там экономическую или хозяйственную деятельность.

10 июня правительство Украины одобрило предложение Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о национализации Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего украинскому бизнесмену Сергею Курченко. Замглавы ведомства Павел Великоречанин пояснил, что НПЗ якобы принадлежит российскому бизнесмену.