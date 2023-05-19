Киев, 19 мая, 2023, 14:54 — ИА Регнум. У супруги оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко изъяли земли на берегу Днепра. Такое решение по иску Киевской областной прокуратуры вынес суд. Об этом 19 мая сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Omcf.org.ua Оксана Марченко

В суде прокуроры доказали, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе передали в частную собственность вопреки требованиям законодательства. Уточняется, что земли внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга бывшего депутата, лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Виктора Медведчука.

«Киевская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью свыше 204 млн гривен (около $5,5 млн)», ― говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле супругу украинского оппозиционного политика Марченко объявили в розыск на Украине.

В феврале СБУ обвинила её в финансировании Росгвардии и МВД РФ. Тогда суд арестовал имущество на сумму свыше $151 млн

Супругам грозит наказание до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. По словам Медведчука, возбуждённые против него и супруги уголовные дела являются политическим преследованием.

Позднее суд арестовал права Марченко в акционерном обществе «Запорожский завод ферросплавов», являющимся монопольным производителем металлического марганца на Украине. Общая стоимость заблокированных активов составила свыше 1 млрд гривен (~$27 млн). Согласно утверждениям СБУ, Марченко владеет этими акциями через четыре офшорных компании. Общая сумма арестованного имущества составляет около $163 млн.