Киев, 10 июня, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Правительство Украины одобрило предложение Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) о национализации Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего украинскому бизнесмену Сергею Курченко, сообщила 10 июня пресс-служба ведомства.

ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

«Кабмин Украины согласовал предложение АРМА по принудительному изъятию в интересах государства ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», — процитировала пресс-служба замглавы ведомства Павла Великоречанина.

Он заявил, что НПЗ якобы принадлежит российскому бизнесмену. По информации украинских СМИ, одесский завод приостановил деятельность в феврале 2014 года.

Курченко покинул Украину в начале 2014 года после государственного переворота в Киеве. В ходе передела власти против него возбудили уголовное дело, обвинив в растрате при участии членов правительства.

1 апреля 2022 года Верховная рада приняла закон, который позволяет изымать имущество украинских граждан, которые якобы «тесно связаны» с Россией. Под эту категорию попали те, кто работает в России или ведёт там экономическую или хозяйственную деятельность.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов 8 июня 2024 года сообщил, что в республике планируют национализировать активы 110 украинских физических и юридических лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Проект соответствующего постановления направили в Государственный совет региона.