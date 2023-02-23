Киев, , 17:39 — REGNUM Суд на Украине арестовал имущество супруги украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских правоохранительных органов. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе СБУ.

Супруга украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко © Михаил Джапаридзе/ТАСС

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«Общая стоимость арестованных активов составляет более 5,6 миллиарда гривен (свыше 151 млн долларов)», ― уточняется в сообщении Службы безопасности Украины в телеграм-канале.

Отмечается, что арест наложен на пакеты акций в трёх областных энергораспределяющих компаниях и активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Кроме того, по решению суда также под арестом теперь находятся два земельных участка, четыре дома в Киеве и Крыму и десять автомобилей, которые, как утверждают в СБУ, принадлежат Марченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины обвинила жену главы запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука Оксану Марченко в финансировании Росгвардии и МВД РФ.

Украинские спецслужбы уверяют, что Марченко является окончательным бенефициаром сети компаний и предприятий в Ялте, которые якобы «переводили миллионы сумм в счета Росгвардии и МВД РФ» за «защиту недвижимости Медведчука» в Крыму.