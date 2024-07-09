София, 9 июля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Болгарская государственная газораспределительная компания «Булгаргаз» подала иск к российскому энергетическому холдингу «Газпром» на 400 млн евро в связи с прекращением поставок газа в 2022 году. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба болгарского предприятия.

Павел Львов/РИА Новости

«Иск подан о возмещении ущерба на сумму более 400 миллионов евро, понесенного в результате односторонней приостановки поставок природного газа более двух лет назад, в конце апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

«Булгаргаз» отметила, что провела все формальные досудебные процедуры, предусмотренные договором. 8 июля компания подала иск в Арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года президент Владимир Путин в связи с введением антироссийских санкций поручил перевести на рубли оплату экспорта российского газа, поставляемого в недружественные страны. Болгария сама отказалась от этих условий оплаты, после чего «Газпром» остановил поставки «Булгаргазу».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перевод платежей в рубли, заявил, что это была вынужденная мера в ответ на действия недружественных стран. Официальный представитель Кремля указал на то, что этот тип оплаты не приносит убытки покупателям, так как цена на топливо не меняется. Поставки газа в Болгарию возобновятся сразу после оплаты за него в рублях, подчеркнул он.