Москва, 9 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. На ВДНХ завершила работу международная выставка-форум «Россия».Агрохимический холдинг «ФосАгро» оказался среди наиболее активных участников выставки, награжденных за особый вклад в её проведение. При поддержке компании на крупнейшем в стране форуме работало шесть стендов. На стендах регионов присутствия ­ — Мурманской, Ленинградской, Саратовской и Вологодской областей — компания показала свои производственные достижения и социальные проекты.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

В экспозиции павильона «Просвещение» были представлены совместные образовательные и профориентационные программы «ФосАгро» и образовательного центра «Сириус». Кроме того, в партнерстве с ведущими сельскохозяйственными вузами страны «ФосАгро» запустила новый образовательный проект «Академические недели». В павильоне «Почувствуй Россию» среди наиболее привлекательных туристических локаций посетители могли познакомиться с возможностями горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» — одного из ключевых социальных инвестиционных проектов «ФосАгро». Компания более 20 лет совершенствует его инфраструктуру, вложив в общей сложности за весь срок реализации проекта около 9 млрд рублей.

Активное участие в деловой программе выставки принимали руководители «ФосАгро». Они выступили спикерами и экспертами дискуссий, посвященных инвестициям, развитию производства минеральных удобрений, приоритетным направлениям в области охраны окружающей среды, представили лучшие примеры социальных проектов, реализуемых бизнесом в регионах присутствия.

«Мы рассказали о нашем производстве, вкладе в развитие регионов присутствия, о проектах в области здравоохранения, культуры, спорта, патриотического воспитания, городского благоустройства», — рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. Он напомнил, что за десять лет «ФосАгро» в семь раз увеличила поддержку социальных и благотворительных проектов, направив на эти цели в 2022–2023 годах суммарно более 25 млрд рублей. «За восемь месяцев работы выставки среди миллионов её посетителей были и многие наши работники и их семьи, а также воспитанники ключевого социального проекта компании «Детям России образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Все узнали что-то новое о достижениях России и её регионов, нашей культуре, путешествиях по стране и о возможностях, которые открываются перед её жителями», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро».