Москва, 13 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Предстоящее материнство часто вызывает волнения и переживания у женщин. Именно поэтому во время и после беременности очень важна поддержка. Справиться с тревогами женщинам помогут специальные знания в области прав беременных, психологии, медицины, налаживания грудного вскармливания и другие.

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Для ответа на эти вопросы в России уже более пяти лет работает круглосуточная анонимная горячая линия помощи беременным и молодым мамам. За это время удалось спасти более 4,3 тыс. младенцев. Проконсультироваться с профессиональными психологами, юристами, врачами и соцработниками на горячей линии благотворительного фонда «Женщины за жизнь» можно, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-04-92 или оставив заявку на сайте фонда.

Спасти жизни могут простые слова, отмечает президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» и многодетная мама Наталья Москвитина.

«Вы должны знать, что вокруг точно есть люди, которые будут вашей поддержкой и опорой. Ты точно не одна, потому что у тебя есть ребенок. Поэтому все страхи прочь. Даже если это не страх как таковой, а просто испуг, это нормально, это преодолимо. Всё остальное будем решать вместе», — говорит она.

Москвитина подчеркнула, что в России действуют различные меры поддержки для беременных и молодых матерей.

«Есть и бизнес, и волонтёрские организации, и некоммерческие организации, и государственная поддержка доступна для женщин, но не все об этом помнят. И наша задача была создать такую подушку безопасности — чтобы женщина знала, что она не одна», — добавила Наталья Москвитина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900781" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поддержка материнства

Зачастую будущих мам беспокоит ситуация с финансами, жильем или карьерой. В решении этих вопросов россиянкам помогает национальный проект «Демография».

Например, у семей с детьми есть возможность оформить единое пособие, ежемесячные выплаты из материнского капитала или направить средства маткапитала на образование детей. Но самое востребованное направление использования материнского капитала — улучшение жилищных условий — в качестве первоначального взноса на покупку квартиры или погашения части ипотеки.

Так, проблему с финансами решила многодетная мама Наталья из Волгоградской области. Она воспитывает четверых детей, младшему недавно исполнился год.

«В моей семье четверо ребятишек, воспитываю я их одна. Приходится нелегко, особенно в финансовом вопросе. Дети очень быстро растут, им необходимо приобретать новые вещи, развивающие игрушки, много денег уходит на питание. Получив материнский капитал, я смогла обеспечить своих деток предметами первой необходимости. Я счастлива, когда вижу своих детишек улыбающимися и уверена в том, что такая государственная поддержка очень помогает преодолевать временные финансовые трудности», — поделилась многодетная мама.

Бывает, что за время декрета женщина утрачивает какие-то навыки, или же вовсе хочет сменить работу, а зачастую и сферу деятельности. Здесь большим подспорьем может стать программа переобучения и повышения квалификации по национальному проекту «Демография», которая дает возможность мамам, воспитывающим маленьких детей, бесплатно освоить новую профессию или обновить знания и навыки.

К примеру, Диана из Чечни во время декрета прошла дистанционное обучение по программе «Мастер деловых коммуникаций: маркетинг, реклама, связи с общественностью».

«В прошлом году я увидела информацию о программе для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Созвонилась со специалистом центра занятости населения Ачхой-Мартановского района, прошла процедуру одобрения заявки, и вот я уже студентка. Курсы — это как глоток воздуха, той активности, которая была до декрета. Нам, мамам в декрете, это особенно актуально и важно», — отметила Диана.

Заявку на участие в программе можно подать дистанционно на портале «Работа России». Обучение проходит в том числе и онлайн, а значит, у женщин есть возможность заниматься своим образованием, не отрываясь от воспитания детей.

Помимо этого, в помощь матерям по всей стране открыты новые детские сады с ясельными группами для детей до трех лет. Женщины получают возможность при желании выйти на работу раньше, а дети развиваются и общаются со сверстниками.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» помогает семьям на каждом этапе: от рождения и воспитания детей, помощи в трудоустройстве до поддержания активного долголетия для людей старшего возраста.