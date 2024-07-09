Москва, 9 июля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Производители мясной и молочной продукции начали чаще применять запрещённую в стране пищевую добавку — фермент микробная трансглютаминаза (мТГ), который используют для увеличения объёма продуктов. Об этом 9 июля сообщили «Известия», ссылаясь на данные Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Юрий Смитюк/ТАСС

«По действующему законодательству микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешённых для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями», — пояснили изданию в Роспотребнадзоре.

Добавка удерживает влагу и соединяет животные и растительные белки. За счёт этого производители увеличивают массу продукции на 25%. Это фермент также называют «мясной клей».

Сообщается, что в течение 2023 года было выявлено 25 случаев использования микробной трансглютаминазы, что вдвое превысило показатели 2022 года. С начала 2024 года уже в ходе проверок выявили 28 таких случаев.

Действие мТГ на здоровье человека до конца не изучено. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выразил беспокойство по поводу участившихся случаев использования запрещённого фермента. Он указал на то, что эту добавку можно свободно приобрести на территории России. По мнению депутата, возможно массовое нарушение законодательства, он призвал Роспотребнадзор принять соответствующие меры.

Как сообщало ИА Регнум, в июне специалисты Россельхознадзора выявили бактерии рода Salmonella (сальмонелла) в свинине, которую в Россию ввезли из Бразилии. Ведомство направило бразильским властям обращение, призвав расследовать причины нарушения и принять меры, чтобы не допустить подобных случаев. Также компанию Seara Alimentos Ltda, поставившую некачественную свинину, предупредили, что ограничат её поставки, если подобное повторится.