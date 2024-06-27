Москва, 28 июня, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Специалисты Россельхознадзора выявили бактерии рода Salmonella (сальмонелла) в свинине бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, который поставил свою продукцию в России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

(сс) StockSnap Свинья

В связи с указанным обстоятельством представители российской службы обратились к властям Бразилии с призывом провести соответствующие расследование и отреагировать.

«По факту выявленного нарушения Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия, а также обратился к компетентному ведомству Бразилии с запросом о необходимости проведения расследования по установлению причин выявления нарушения, а также принять меры, направленные на исключение случаев поставок в РФ продукции, не соответствующей требованиям Евразийского экономического союза и России», — говорится в сообщении Россельхознадзора, текст которого приводит РЕН ТВ.

Кроме того, в российском ведомстве предупредили, что ограничат поставки продукции Seara Alimentos Ltda, если в её свинине вновь обнаружат бактерии.

Федеральная служба также уточнила, что специалисты Россельхознадзора непрерывно ведут проверки продукции, ввозимой в Россию. В 2023 году ведомство усилило лабораторный контроль после выявления бактерии Listeria monocytogenes в импортной свинине. Попадание этого возбудителя в организм человека может спровоцировать заболевание с летальным исходом.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле стало известно, что по итогам 2023 года в Россию из других стран ввезли 586 тысяч тонн мяса. Больше всего импортировали Белоруссия (293 тысячи тонн), Бразилия (111 тысяч тонн) и Парагвай (42 тысяч тонн).

Основным в импорте в РФ стало мясо крупного рогатого скота и птицы. Так, Россия закупила у других стран 1,4 тысячи тонн свинины, 201 тысячу тонн говядины, 232 тысячи тонн мяса и субпродуктов птицы.

В августе 2023 года Роскачество проинформировало, что его специалисты нашли в фарше нескольких российских марок сальмонеллу и другие бактерии, в том числе группы кишечной палочки. Их обнаружили в продукции 16 из 18 торговых наименований.