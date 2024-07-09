На территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве 25 июня состоялся один из главных музыкальных фестивалей этого лета — «Звёзды «Русского радио». Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню московского спорта, посетил корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Григорий Лепс и ЮрКисс
Василий Иванов ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022

Несмотря на жаркую погоду в столице в тот день, фестиваль начался строго в 14:00, порадовав самых ранних зрителей выступлением DJ Кати Гусевой.

Василий Иванов ИА REGNUM
Катя Гусева

Вскоре после старта на сцене появились первые ведущие — Максим Привалов и Наталия Артемьева, которые впоследствии приглашали на площадку таких артистов, как Маша Вебер, IVAN, Родион Газманов, Uma2rman и Юлия Савичева, а также рассказывали гостям праздника о различных спортивных зонах и активностях, которых в «Лужниках» было предостаточно. Футбол, баскетбол, волейбол, экстремальные виды спорта, фитнес, стретчинг и караоке — всё это, как и вход на концерт, было организовано для посетителей совершенно бесплатно.

Василий Иванов ИА REGNUM
ANNA ASTI
Василий Иванов ИА REGNUM
Григорий Лепс
Василий Иванов ИА REGNUM
Валерия
Василий Иванов ИА REGNUM
Катя Гусева
Василий Иванов ИА REGNUM
DAVA
Василий Иванов ИА REGNUM
TSOY и Любовь Успенская
Василий Иванов ИА REGNUM
Lana Свит

Ближе к середине развлекательной программы произошла смена ведущих и перед зрителями предстали Елена Север и Антон Юрьев, которые уже были готовы к объявлению новых участников мероприятия.

Василий Иванов ИА REGNUM
TSOY и Любовь Успенская
Василий Иванов ИА REGNUM
Любовь Успенская
Василий Иванов ИА REGNUM
ВладиМир
Василий Иванов ИА REGNUM
Маша Вебер
Василий Иванов ИА REGNUM
Стас Пьеха
Василий Иванов ИА REGNUM
Валерия
Василий Иванов ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022

Теперь на сцену поочерёдно выходили как совсем молодые музыканты — Volev, Mantuliny, Дима Пермяков, Cosmos Girls, — так и исполнители громких хитов в лице ЮрКисса, Galibri & Mavik, Ирины Дубцовой, Валерии, Dava, Юлианны Карауловой, Tsoy и Стаса Пьехи.

Василий Иванов ИА REGNUM
TSOY
Василий Иванов ИА REGNUM
DAVA
Василий Иванов ИА REGNUM
TSOY
Василий Иванов ИА REGNUM
DAVA
Василий Иванов ИА REGNUM
ЮрКисс
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлиана Караулова
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлиана Караулова
Василий Иванов ИА REGNUM
ANNA ASTI
Василий Иванов ИА REGNUM
ANNA ASTI
Василий Иванов ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022

Финал мероприятия ознаменовался покорением отметки в 50 тысяч пришедших зрителей, ещё одной сменой ведущих и появлением не менее востребованных музыкантов на сцене фестиваля.

Василий Иванов ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Ирина Дубцова
Василий Иванов ИА REGNUM
IVAN
Василий Иванов ИА REGNUM
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Василий Иванов ИА REGNUM
Юлия Ковальчук
Василий Иванов ИА REGNUM
Алексей Чумаков
Василий Иванов ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022

Вокал Григория Лепса и по-настоящему «летние» песни от Люси Чеботиной, сценическая харизма Анны Семенович и уже ставшие народными композиции Сосо Павлиашвили — все эти перформансы не только красиво завершили мероприятие, но и в очередной раз утвердили фестиваль «Звёзды «Русского радио» в статусе, пожалуй, самого масштабного музыкального праздника этого лета в России.

Василий Иванов ИА REGNUM
Григорий Лепс и ЮрКисс
Василий Иванов ИА REGNUM
Григорий Лепс
Василий Иванов ИА REGNUM
Люся Чеботина
Василий Иванов ИА REGNUM
Люся Чеботина
Василий Иванов ИА REGNUM
На концерте Звезды Русского Радио 2022