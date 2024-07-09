На территории спортивного комплекса «Лужники» в Москве 25 июня состоялся один из главных музыкальных фестивалей этого лета — «Звёзды «Русского радио». Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню московского спорта, посетил корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Лепс и ЮрКисс

Василий Иванов ИА REGNUM На концерте Звезды Русского Радио 2022

Несмотря на жаркую погоду в столице в тот день, фестиваль начался строго в 14:00, порадовав самых ранних зрителей выступлением DJ Кати Гусевой.

Василий Иванов ИА REGNUM Катя Гусева

Вскоре после старта на сцене появились первые ведущие — Максим Привалов и Наталия Артемьева, которые впоследствии приглашали на площадку таких артистов, как Маша Вебер, IVAN, Родион Газманов, Uma2rman и Юлия Савичева, а также рассказывали гостям праздника о различных спортивных зонах и активностях, которых в «Лужниках» было предостаточно. Футбол, баскетбол, волейбол, экстремальные виды спорта, фитнес, стретчинг и караоке — всё это, как и вход на концерт, было организовано для посетителей совершенно бесплатно.

Василий Иванов ИА REGNUM ANNA ASTI

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Лепс

Василий Иванов ИА REGNUM Валерия

Василий Иванов ИА REGNUM Катя Гусева

Василий Иванов ИА REGNUM DAVA

Василий Иванов ИА REGNUM TSOY и Любовь Успенская

Василий Иванов ИА REGNUM Lana Свит

Ближе к середине развлекательной программы произошла смена ведущих и перед зрителями предстали Елена Север и Антон Юрьев, которые уже были готовы к объявлению новых участников мероприятия.

Василий Иванов ИА REGNUM TSOY и Любовь Успенская

Василий Иванов ИА REGNUM Любовь Успенская

Василий Иванов ИА REGNUM ВладиМир

Василий Иванов ИА REGNUM Маша Вебер

Василий Иванов ИА REGNUM Стас Пьеха

Василий Иванов ИА REGNUM Валерия

Василий Иванов ИА REGNUM На концерте Звезды Русского Радио 2022

Теперь на сцену поочерёдно выходили как совсем молодые музыканты — Volev, Mantuliny, Дима Пермяков, Cosmos Girls, — так и исполнители громких хитов в лице ЮрКисса, Galibri & Mavik, Ирины Дубцовой, Валерии, Dava, Юлианны Карауловой, Tsoy и Стаса Пьехи.

Василий Иванов ИА REGNUM TSOY

Василий Иванов ИА REGNUM DAVA

Василий Иванов ИА REGNUM TSOY

Василий Иванов ИА REGNUM DAVA

Василий Иванов ИА REGNUM ЮрКисс

Василий Иванов ИА REGNUM Юлиана Караулова

Василий Иванов ИА REGNUM Юлиана Караулова

Василий Иванов ИА REGNUM ANNA ASTI

Василий Иванов ИА REGNUM ANNA ASTI

Василий Иванов ИА REGNUM На концерте Звезды Русского Радио 2022

Василий Иванов ИА REGNUM На концерте Звезды Русского Радио 2022

Финал мероприятия ознаменовался покорением отметки в 50 тысяч пришедших зрителей, ещё одной сменой ведущих и появлением не менее востребованных музыкантов на сцене фестиваля.

Василий Иванов ИА REGNUM На концерте Звезды Русского Радио 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Ирина Дубцова

Василий Иванов ИА REGNUM IVAN

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Ковальчук

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Чумаков

Василий Иванов ИА REGNUM На концерте Звезды Русского Радио 2022

Василий Иванов ИА REGNUM На концерте Звезды Русского Радио 2022

Василий Иванов ИА REGNUM На концерте Звезды Русского Радио 2022

Вокал Григория Лепса и по-настоящему «летние» песни от Люси Чеботиной, сценическая харизма Анны Семенович и уже ставшие народными композиции Сосо Павлиашвили — все эти перформансы не только красиво завершили мероприятие, но и в очередной раз утвердили фестиваль «Звёзды «Русского радио» в статусе, пожалуй, самого масштабного музыкального праздника этого лета в России.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Лепс и ЮрКисс

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Лепс

Василий Иванов ИА REGNUM Люся Чеботина

Василий Иванов ИА REGNUM Люся Чеботина