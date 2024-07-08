Москва, 8 июля, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вручила награды лауреатам третьего всероссийского конкурса «Права человека глазами детей», в котором победили 13 семей. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Награждение состоялось в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Москалькова поделилась впечатлениями от работ участников конкурса.

«Я потрясена талантами и глубиной наших молодых участников, которые поделились с нами своим понимании прав семьи и любви между близкими. Среди них есть те, кто столкнулся с невероятными трудностями. Например, ребята из новых регионов — Донецкой и Луганской Республик, Херсонской и Запорожской областей. Страшно представить, что им пришлось пережить, но они смогли перенести свои чувства в творчество и наполнили работы особенной пронзительностью», — сказала она.

Указанный конкурс проводится при поддержке Уполномоченного по правам человека в РФ в рамках ежегодных конкурсных программ Международной премии «Золотой шар» Фонда «Возрождение и надежда». За все три года его победителями стали более 200 участников.

В рамках третьего конкурса прошла выставка в Доме прав человека, на которой представили 31 рисунок и работы прикладного творчества. Всего в нём в 2024 году приняли участие более 1300 детей и подростков из 69 регионов России.

Москалькова подчеркнула, что каждая из работ, присланных участниками, показывает высокий уровень их духовного развития и творческого потенциала. Кроме того, жюри конкурса отметило мастерство ребят и их впечатляющее владение художественными навыками.

В свою очередь, президент Фонда «Возрождение и надежда» Ирина Богачева указала на важность деятельности уполномоченного по правам человека в РФ.

«Наш фонд объединяет более 700 семей, многие из которых приняли участие в конкурсе «Права человека глазами детей». Наши юные участники мечтали лично с вами познакомиться. Они желают вам здоровья и сил, чтобы вы продолжали выполнять ваше сложное и важное дело — защищали права человека», — заявила глава организации.

К Москальковой также обратился один из самых юных участников конкурса.

«Для меня большая честь быть с вами в одном зале и что моя картина выставлена в таком прекрасном месте», — сказал он.

Победители конкурса благодарили омбудсмена песнями и стихами, а также вручили ей подарки ручной работы.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня, в День защиты детей, в Москве состоялось награждение победителей шестого конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Победителями по городу стали 12 человек, а по округу — 34. В специальных номинациях отметили 47 детей.