Москва, 8 июля, 2024, 20:26 — ИА Регнум. На 68-м году жизни умерла актриса театра и кино Надежда Матушкина. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Пресс-служба Союза кинематографистов России. Надежда Матушкина

«8 июля 2024 года на 68 году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса, член Союза кинематографистов России Надежда Леонидовна Матушкина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актриса всегда была готова поделиться опытом и талантом с молодыми актёрами, за что её уважали и любили коллеги и зрители.

Матушкина родилась 25 сентября 1956 года в Свердловской области. В 1977 году она окончила ВГИК (курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой). Служила в московском Театре — студии киноактёра.

В кино актриса сыграла в картинах «Одни сутки из тысячи ста», «Фронт за линией фронта», «Особо важное задание», «Линия жизни», «Счастливая Женька», «Испытатели».