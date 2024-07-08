Туапсинский район, Краснодарский край, 8 июля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Спасатели полностью потушили пожар, который разгорелся в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

МЧС России

«Природный пожар в Туапсинском районе полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3900608" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Авиация МЧС России

Пожарные локализовали возгорание в 17:00 (мск), о том, что пожар полностью потушен, сообщили в 18:11. Данных о погибших и пострадавших нет. Пожар на первом участке Центрального пляжа бухты Инал начался вечером 7 июля, загорелась сухая растительность. Из находящихся рядом баз отдыха эвакуировали людей. Площадь пожара, по данным МЧС, достигала 1 га. В тушении огня участвовали 79 человек, привлекли 12 единиц техники. В том числе для борьбы с огнём привлекали вертолёт. Он сбросил более 150 кубометров воды.