Москва, 8 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Сервисом «Моя недвижимость» от «Домклика» с начала запуска воспользовались 3,5 млн россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Доступ к сервису «Моя недвижимость» для всех пользователей бесплатный. В дальнейшем планируется расширить перечень услуг, связанных с эксплуатацией жилых и коммерческих помещений. На сегодняшний день с помощью сервиса клиенты могут решать вопросы, связанные с их жильем — от переезда до сбора показаний счетчиков. Сегодня количество объектов недвижимости в сервисе превышает четыре миллиона, вследствие чего спрос на дополнительные сервисы постоянно растет, цитирует издание «Лента. ру» пресс-службу «Сбера».

Наиболее популярной услугой стала оценка стоимости и аренды объекта, всего пользователи совершили около 250 тысяч оценок, в среднем каждый пятый пользователь подписывается на рассылку по изменению цены объекта.

Кроме того, пользователи могут воспользоваться такими функциями, как оформление дизайн-проекта интерьера, услугами «химчистка», «клининг», доступна оценка рыночной стоимости недвижимости. Также в список сервисов входят и такие, как «доступ к личному кабинету заёмщика по ипотеке», «органайзер заметок», «помощь юриста».