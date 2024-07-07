Минск, 7 июля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Сборная России обыграла команду Белоруссии в ретроматче ветеранов, прошедший в рамках Лиги легенд в Минске.

Роман Шлуинский/ТАСС

Матч начался с минуты молчания в честь Дня независимости Белоруссии и 80-летия освобождения БССР от нацистов. Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1. За российскую сборную гол забил Андрей Каряка, а за Белоруссию — Станислав Драгун.

Серия пенальти завершилась в пользу сборной России со счётом — 5:4.

Как передавало ИА Регнум, перед началом матча исполнили песню «Верните память» на стихи официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Композицию исполнила певица Елена Ветер. Песня прозвучала в честь славной истории России и Белоруссии, в честь годовщины освобождения Минска от нацистов в 1944 году. Песня, соавтором музыки к которой выступила композитор из Туркмении Марал Якшиева, была впервые исполнена 9 мая. Тогда Захарова написала, что Ветер спела её «проникновенно, искренне и с большой любовью».