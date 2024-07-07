Минск, 7 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Песню «Верните память» на стихи официального представителя российского МИД Марии Захаровой исполнили перед началом матча легенд сборных России и Белоруссии по футболу в Минске.

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Композицию исполнила певица Елена Ветер.

Песня прозвучала в честь славной истории России и Белоруссии, в честь годовщины освобождения Минска от нацистов в 1944 году, написала Захарова в Telegram-канале.

Песня, соавтором музыки к которой выступила композитор из Туркмении Марал Якшиева, была впервые исполнена 9 мая. Тогда Захарова написала, что Ветер спела её «проникновенно, искренне и с большой любовью».

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря 2023 года в Доме приёмов МИД была представлена песня «Рождество. В добрый час!», соавтором которой выступила Захарова. Она рассказала, что три года искала соавторов и получила благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, когда показала ему готовые строки.