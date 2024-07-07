Луганск, 7 июля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Луганске 6 июля с почестями захоронили останки 20 неопознанных российских военных. Церемония состоялась у мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса», сообщил Луганский информационный центр.

Александр Река/ТАСС

По данным публикации, останки бойцов обнаружили поисковики Ленинградской 90-й роты военной комендатуры ЛНР, которая прибыла от координационного центра по розыску без вести пропавших Минобороны РФ. Уполномоченная по правам человека в ЛНР Анна Сорока рассказала, что в настоящее время проводится экспертиза ДНК погибших, чтобы установить их имена.

«Для нас считаю самым важным понимать, какой ценой достаются нам наша свобода, наше будущее, чтобы имя каждого оставалось в сердце, память о каждом неизвестном солдате также оставалась в наших сердцах, душах и умах», — подчеркнула она.

Омбудсмен также добавила, что погибшие — это российские военные, которые пали в первых неравных боях в 2022–2023 годах. По словам Анны Сороки, место захоронения бойцов выбрано не случайно. На самом мемориальном комплексе покоится 171 защитник Отечества.

Как сообщало ИА Регнум, обновлённый мемориал «Незаживающая рана Донбасса» был открыт в Луганске в ноябре 2023 года. Благоустройство нового кладбища выполнило Российское военно-историческое общество по просьбе властей ЛНР. На его территории установили 16-метровый обелиск с бронзовым ангелом. У входа стоит фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына.

Летом 2024 года все четыре городских кладбища Луганска находились под огнём украинских силовиков. В итоге на окраине города возникло стихийное захоронение. Сначала там хоронили погибших в результате обстрелов мирных жителей, а позднее и других погибших, в том числе ополченцев, защищавших Луганск. Всего на кладбище захоронены 394 человека: 223 мирных жителя и 171 ополченец. При этом почти две трети из них не опознаны.