Луганск, 29 ноября, 2023, 16:15 — ИА Регнум. В посёлке Видное в пригороде Луганска 29 ноября после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Незаживающая рана Донбасса». Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Александр Река/ТАСС

В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, замначальника управления президента России по общественным проектам, заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко и советник главы ЛНР Анна Сорока.

Кириенко подчеркнул, что это прямое выполнение поручения президента России Владимира Путина, который своим решением специально выделил средства на мемориал «Незаживающая рана Донбасса» из резервного фонда.

«Сегодня день восстановления справедливости, памяти, уважения. Это очень важный долг памяти по отношению к героям Луганской Народной Республики, героям Донбасса», — сказал замруководителя администрации президента России.

Александр Река/ТАСС

Важно, чтобы память о них ― и тех, кто вступил в ряды ополчения, и мирных жителях ― передавалась из поколения в поколение, отметил Кириенко.

Летом 2024 года все четыре городских кладбища Луганска находились под огнём украинских силовиков. В итоге на окраине города возникло стихийное захоронение. Сначала там хоронили погибших в результате обстрелов мирных жителей, а позднее и других погибших, в том числе ополченцев, защищавших Луганск. Всего на кладбище захоронены 394 человека: 223 мирных жителя и 171 ополченец. При этом почти две трети из них не опознаны.

«Среди них ― женщины, старики, заживо сожжённые ВСУ инвалиды из Кременского дома-интерната. Они не виноваты ни в чем, кроме того, что не захотели смириться с несправедливостью, оставить свои дома, перестать говорить на родном русском языке», ― написал Пасечник в Telegram-канале.

Благоустройство нового кладбища выполнило Российское военно-историческое общество по просьбе властей ЛНР. На его территории установили 16-метровый обелиск с бронзовым ангелом. А у входа размещена фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына.

Облик мемориала разработали архитектор Константин Фомин и скульптор Михаил Баскаков. Скульптура подчёркивает сходство мемориала с расположенным поблизости кладбищем «Не забудем! Не простим!», где захоронены более трех тысяч луганчан, расстрелянных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Символом этого кладбища является скульптура солдата, держащего на руках тело убитой нацистами девочки.

Как сообщало ИА Регнум, Киев с апреля 2014 года ведёт военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, отказавшихся признавать итоги госпереворота в Киеве.

За это время около 5 тыс. жителей Донбасса стали жертвами преступлений украинских боевиков, ещё почти 9 тыс. получили ранения. Как заявил глава СК Александр Бастрыкин, в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима потерпевшими признаны более 120 тыс. жителей Донбасса.