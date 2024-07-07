Москва, 7 июля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Группировка «Юг» Вооружённых сил России уничтожила девять полевых складов с украинскими боеприпасами, один танк и 14 автомобилей ВСУ. Также потери противника составили до 380 военных, сообщил 7 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские войска поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Зализнянское, Часов Яр, Курдюмовка, Катериновка, Елизаветовка, Курахово и Максимильяновка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 626 самолётов, 277 вертолётов, 27 314 беспилотных летательных аппаратов, 540 зенитных ракетных комплексов, 16 521 танк и других боевых бронированных машин ВСУ, сказал Конашенков.

Ранее, 6 июля, подразделения группировки войск «Юг» уничтожили до 650 украинских военнослужащих и 12 автомобилей. ВС России нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр ДНР.

Как передавало ИА Регнум, группировка войск «Север» 6 июля уничтожила до 210 военных ВСУ. Было нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Артёмово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Берёзовка и Новгородское ДНР.