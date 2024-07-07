Санкт-Петербург, 7 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Мужчина в супермаркете на улице Планерная в Петербурге несколько раз ударил топором по голове своего знакомого, сообщил 7 июля источник РЕН ТВ.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По его словам, инцидент произошёл 6 июля. 42-летний мужчина нанёс множественные удары топором по голове своему 29-летнему знакомому. Пострадавший в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу.

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно публикациям в местных пабликах, подозреваемый якобы узнал, что у его жены появился новый возлюбленный, с которым он и отправился выяснять отношения. Правоохранительные органы обстоятельства происшествия пока не комментировали.

Как передавало ИА Регнум, в декабре петербургская полиция задержала курьера службы доставки, поцарапавшего автомобиль такси и угрожавшего водителю этой машины топором. Причиной конфликта стала словесная перепалка, после которой таксист распылил курьеру в лицо содержимое газового баллончика и уехал. После этого доставщик догнал водителя такси на Вознесенском проспекте и стал угрожать тому топором.

В октябре в Башкирии девятилетний мальчик ударил топором одного из полицейских, которые прибыли для задержания его матери по подозрению в краже денежных средств с банковской карты.