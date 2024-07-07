Симферополь, 7 июля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Политика НАТО в отношении Украины является захватом исторических территорий, считает постпред Крыма при президенте РФ — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Michal Fludra/Global Look Press

Он отметил, что альянс демонтировал в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и «осуществил вероломную экспансию на восток».

«Их политика в отношении Украины — это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР», — цитирует его Lenta.Ru.

Мурадов добавил, что коллективный Запад не заинтересован в разрешении конфликта на Украине, поскольку рассматривает эту территорию как зону своего геополитического и военного освоения, необходимую для попытки нанесения России стратегического поражения.

Поэтому только победа над киевским режимом и достижение целей спецоперации станут условиями для начала предметного разговора с США и НАТО по вопросам всеобъемлющей безопасности.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. При этом он отметил, что это должна быть не временная остановка или пауза, которую власти киевского режима могли бы использовать для восстановления своих сил и перегруппировки. До этого Путин перечислил условия, необходимые для прекращения огня. Так, согласно им, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и вывести свои войска из четырёх российских регионов.

Ранее глава государства заявлял, что Россия и Украина могли бы давно договориться, если бы украинскими военными командовали те люди, которые руководствовались бы интересами нации, а не интересами своих хозяев за океаном и в Европе.