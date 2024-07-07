Могилёв, Белоруссия, 7 июля, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на празднике «Купалье» в Могилевской области, призвал жителей республики, а также их друзей с Украины и из России, покупать «за гроши» земельные участки в средних и маленьких деревнях, для того, чтобы не дать им погибнуть.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

Лидер Белоруссии подчеркнул, что приобрести землю в неперспективных сёлах республики можно «за копейки, за гроши».

«Вы знаете, что деревня у нас спасена. Мы строим более полутора тысяч агрогородков, уже определено, где они будут. У нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей, — отметил он. — Прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

При этом белорусский лидер призвал поторопиться, так как завтра может быть уже поздно. Земли в неперспективных деревнях республики можно использовать под «маленькие дачи», считает Лукашенко. Он отметил что участки можно приобрести площадью 40-50 соток, а в городе или возле — всего шесть соток.

Как сообщало ИА Регнум, присутствие спецназа Украины у границ Белоруссии может означать подготовку Киева к заброске украинских диверсантов на белорусскую границу. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба вооружённых сил республики Владимир Куприянюк.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что вооружённые силы республики находятся в полной готовности для предотвращения провокаций на границе государства. Он также напомнил, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе.