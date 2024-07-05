Минск, 5 июля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Присутствие спецназа Украины у границ Белоруссии может означать подготовку Киева к заброске украинских диверсантов на белорусскую границу. Об этом заявил заместитель начальника генерального штаба вооружённых сил республики Владимир Куприянюк.

Mykola Tys/Global Look Press

«Нахождение подразделений специального назначения в непосредственной близости от нашей границы является не чем иным, как одним из этапов заблаговременной подготовки к возможному выводу диверсионных групп на нашу территорию», — сказал он во время выступления на брифинге в Минске.

Куприянюк добавил, что появление бронетехники и артиллерии Минск рассматривает как возможный компонент боевой поддержки действий ДРГ.

При этом со стороны военных Белоруссии никакого накала ситуации на южной границе не будет, добавил начальник генштаба. По его словам, республика вместе с союзными государствами будет реагировать на каждое провокационное действие противника.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что вооружённые силы республики находятся в полной готовности для предотвращения провокаций на границе государства. Он также напомнил, что Минск не допустит никаких столкновений на белорусско-украинской границе.

В Госпогранкомитете республики 20 июня заявили, что на границе Украины с Белоруссией фиксируется увеличение группировки ВСУ. Группировка украинских военных увеличилась в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. В ведомстве добавили, что пограничная служба Белоруссии несёт службу в усиленном режиме и совместно с Минобороны реагирует на изменение обстановки.