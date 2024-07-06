Луганск, 6 июля, 2024, 21:05 — ИА Регнум. У мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в Луганске состоялась церемония захоронения останков 20 военнослужащих, личности которых пока не установлены, сообщает Луганский информационный центр.

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«Сегодня мы предаём земле павших защитников Отечества. Их имена пока неизвестны, проводится ДНК-экспертиза. Будем надеяться и верить, что каждый из них обретёт своё имя, и семья будет знать, где похоронен их герой», — сказала на церемонии уполномоченный по правам человека в республике Анна Сорока.

Она уточнила, что останки 20 были обнаружены в разных районах в зоне СВО в ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности.

Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская подчеркнула, что одним из главных направлений деятельности Следственного комитета является увековечивание памяти соотечественников, погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и отстаивавших волеизъявление жителей Донбасса.

Также отмечается, что церемония захоронения прошла с соблюдением всех воинских почестей.

Как передавало ИА Регнум, обновлённый мемориал «Незаживающая рана Донбасса» был открыт в Луганске в ноябре 2023 года. Благоустройство нового кладбища выполнило Российское военно-историческое общество по просьбе властей ЛНР. На его территории установили 16-метровый обелиск с бронзовым ангелом. А у входа размещена фигура матери, которая держит на руках тело убитого сына.