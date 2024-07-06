Екатеринбург, 6 июля, 2024, 20:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошла массовая драка во дворе ЖК «Весна», в потасовке участвовали как минимум 10–15 человек, сообщает 6 июля портал e1.ru.

Кадр из видео

По словам очевидцев, страшный шум поднялся в половине второго ночи. Жительница дома рассказал порталу, что выглянула в окно и увидела, что на земле уже неподвижно лежал мужчина, а рядом плакала и звала отца маленькая девочка. Потом его подняли, но драка не останавливалась, пока не приехала полиция и скорая помощь.

По её данным, одного из участников драки ранили ножом, а другого ударили по голове. Зачинщиков потасовки забрали в полицию. Там уточнили, что это был бытовой конфликт.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 12 Чкаловского района. На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время сотрудниками службы участковых уполномоченных проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказали в городском полицейском управлении.

Как передавало ИА Регнум, в мае в Москве на Медынской улице произошла массовая драка со стрельбой. В конфликте участвовали 15 человек. Пострадали четверо мужчин. Полиция оперативно задержала семерых человек. Позднее стало известно, что драку устроили мигранты, их выдворят из России.

В Саратове в мае после массовой драки с участием подростков в отдел полиции доставили десятерых участников происшествия. Причиной инцидента стала конфликтная ситуация, возникшая между несовершеннолетними посетителями увеселительного мероприятия.