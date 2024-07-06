Париж, 6 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Центр культуры и искусства Помпиду в Париже закрылся на фоне забастовки сотрудников, говорится на странице учреждения в соцсети X.

Barbara Neyman/Global Look Press

«В связи с общественным движением Центр Помпиду и библиотека закрыты сегодня в субботу, 6 июля», — сказано в сообщении.

По данным издания France Press, инициатива провести забастовку принадлежит профсоюзу «Сила рабочих», сотрудники которой считают, что мероприятия, связанные с Олимпиадой, приведут к дополнительной рабочей нагрузке.

Как передавало ИА Регнум, ранее в начале июля акции протеста начались в городах Франции после оглашения предварительных итогов первого тура внеочередных парламентских выборов.

Демонстрации вспыхнули в Париже, Лионе, Ницце и других городах. В столице страны протестующие собрались на площади Республики. Они начали зажигать дымовые шашки.

В Лионе демонстранты начали бить витрины и жечь костры в центре города. Против них полиция применила слезоточивый газ.