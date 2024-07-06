Каир, 6 июля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Нападающий сборной Египта по футболу Ахмед Рефаат скончался в возрасте 31 года из-за сердечного приступа. Об этом сообщила пресс-служба египетского клуба «Фьюче» на своей странице в социальной сети X.

Соцсети Ахмед Рефаат

«С большой грустью сообщаем о смерти игрока первой команды и сборной Египта Ахмеда Рефаата», — следует из сообщения пресс-службы.

В марте этого года футболист почувствовал резкое ухудшение здоровья во время одного из матчей. После чего он потерял сознание за две минуты до конца игры, которая проходила в рамках чемпионата Египта. Из-за произошедшего мероприятие остановили, а самого Рефаата увезли в больницу. Отмечается, что из-за случившегося он впал в кому.

Всего от лица сборной Египта игрок выступил на семи матчах. За этот период он смог забить два мяча, а также отдать одну голевую передачу. Кроме того, будучи участником футбольной команды «Замалек» он побеждал в Кубке и Суперкубке Египта, а также являлся победителем Кубка Африки среди игроков до 20 лет.