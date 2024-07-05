Улан-Удэ, 5 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Следователи Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело после того, как самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Бурятии. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — следует из публикации.

Отмечается, что в настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля во время вынужденной посадки, которую совершило воздушное судно Ан-2, пострадало шесть человек. Они были доставлены в больницу.

Спустя несколько часов пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что все находившиеся на борту люди остались живы.

Ранее в экстренных службах проинформировали, что самолёт Ан-2, который выполнял авиационное патрулирование лесов, совершил аварийную посадку в 30 километрах от населённого пункта Сосново-Озерское. Как уточнили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), при посадке воздушное судно переломило на две части.