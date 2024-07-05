Улан-Удэ, 5 июля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. В результате аварийной посадки самолёта Ан-2 в Бурятии, все находившиеся на борту люди остались живы. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в своём официальном Telegram-канале.

«На борту воздушного судна находилось 6 человек. Жертв нет. В настоящее время пострадавшие доставлены в посёлок Сосново-Озерск», — следует из публикации.

Отмечается, что в настоящее время Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В пятницу, 5 июля, стало известно, что самолёт Ан-2, занимающийся авиамониторингом лесных пожаров, совершил аварийную посадку. На борту находились шесть человек: два пилота, лётчик-наблюдатель Забайкальской базы авиационной охраны лесов, а также трое людей из лесничества. Причиной, из-за которой судно пришло в неисправность, стала жара.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Владивостока в Новосибирск, экстренно сел в Благовещенске. Причиной этому стало состояние здоровья одного из пассажиров воздушного судна.

Ранее самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за своей неисправности.