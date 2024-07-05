Еравнинский район, Бурятия, 5 июля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В результате аварийной посадки самолёта Ан-2 в Еравнинском районе Бурятии пострадали шесть человек, сообщил 5 июля источник «Известий».

Эрик Романенко/ТАСС

По его данным, предварительно, тяжёлых травм никто не получил, пострадавших доставляют в больницу.

Ранее в экстренных службах информировали, что самолёт Ан-2, выполнявший авиационное патрулирование лесов, совершил аварийную посадку в 30 километрах от населённого пункта Сосново-Озерское. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Еравнинского района уточнили, что самолёт при посадке переломило на две части.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня вертолёт Ми-8, перевозивший специалистов «Авиалесоохраны», совершил жёсткую посадку в Бодайбинском районе Иркутской области. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Все они выжили.

12 июня в лесистой местности возле одной из баз отдыха в Свердловской области вертолёт Robinson R44 совершил жёсткую посадку. На борту находились два человека, их госпитализировали. Позже минздрав области сообщил, что пилот поступил в медучреждение в состоянии средней тяжести, пассажирка — в крайне тяжёлом состоянии. Обоих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска.