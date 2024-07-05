Киев, 5 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Украина получила от Германии третий зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщил посол ФРГ в стране Мартин Егер в соцсети X.

Presidentia / Globallookpress.com

«На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошёл соответствующую подготовку в ФРГ», — написал он на своей странице.

Как передавало ИА Регнум, в апреле глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Запада минимум семь систем противовоздушной обороны Patriot. По его мнению, поставленные «партнёрами» системы ПВО смогут защитить «украинскую промышленность».

Однако уже в конце июня Зеленский заявил, что поставленные Украине ЗРК Patriot оказались бессильны перед российскими корректируемыми авиационными бомбами. ВС РФ используют в зоне СВО тысячи КАБ, и сбивать их с помощью Patriot нецелесообразно, добавил он.

Аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российская армия наносит ВСУ большой урон с помощью КАБ. Он отметил, что такие бомбы в том числе позволяют уничтожать бункеры, спрятанные глубоко под землёй.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Семёнов 5 июля сообщил, что ЗРК Patriot производства США не способны не только прикрыть объекты обороны, но и защитить самих себя.