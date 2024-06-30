Киев, 30 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Поставленные Украине американские ЗРК Patriot оказались бессильны перед российскими корректируемыми авиационными бомбами (КАБ), заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью, опубликованным 30 июня украинским телеканалом UA.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press Владимир Зеленский

«Системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами», — признал он.

Зеленский рассказал, что российская армия использует в зоне СВО тысячи КАБ. По его словам, сбивать их с помощью Patriot в том числе нецелесообразно, так как одна ракета этого комплекса стоит $3 млн. Кроме того, у ВСУ даже нет такого количества ракет, чтобы попытаться сбивать все авиабомбы.

Как передавало ИА Регнум, аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в апреле заявил, что российская армия наносит ВСУ большой урон с помощью КАБ. Он отметил, что такие бомбы в том числе позволяют уничтожать бункеры, спрятанные глубоко под землёй.

Кроме того, в июне появились сообщения о применении российской армией в зоне СВО авиационных бомб ФАБ-3000-М54. Их мощь позволяет уничтожать подземные командные пункты и фортификационные сооружения противника.

30 июня Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о нанесении удара с помощью ФАБ-3000 по пункту управления батальона ВСУ возле посёлка Новгородское (Нью-Йорк). По информации журналистов, взрыв полностью уничтожил командный пункт, украинская сторона потеряла до 60 военных и несколько единиц военной техники.