Вашингтон, 14 апреля, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Российская армия может наносить огромный урон позициям ВСУ при помощи планирующих бомб, заявил 14 апреля бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

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«Применение планирующих бомб стало показательным примером. Сейчас украинская армия находится по сути на открытой местности, и они буквально сравняют с землёй эти позиции», — сказал он.

Эксперт добавил, что указанное оружие способно при необходимости справиться в том числе и с глубокими подземными бункерами.

Россия приспособилась к противостоянию украинским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы на передовой и становится всё более искусной в применении всего «богатства сил», которыми она располагает, отметил Джонсон.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что Украина в течение нескольких недель может сдать Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам.

Обозреватель Марчин Яблоньский в статье для польского портала Interia отмечал, что российские авиационные бомбы с универсальным модулем коррекции и планирования обладают большими возможностями для постоянной модернизации. По его словам, указанные средства поражения обладают перспективной конструкцией: у таких бомб можно улучшать аэродинамические характеристики, повышать дальность полёта, а также увеличивать их массу до трёх тонн.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс ранее отмечал, что у ВСУ нет оружия для противодействия планирующим бомбам КАБ, применяемым Россией. По его словам, российским войскам понадобилась лишь пара сотен таких бомб, чтобы полностью уничтожить оборону украинских войск в районе Авдеевки (ДНР).