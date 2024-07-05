Новосибирск, 5 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Единый контентный центр, обеспечивающий формирование актуальной новостной повестки, остро необходим в работе российского правосудия. Об этом заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов в ходе медиафорума «Суды и социальные сети: возможности и перспективы взаимодействия» в Новосибирске, сообщает 5 июля РАПСИ.

Elena Mayorova/Global Look Press

По его словам, такой центр аккумулирует значимую и актуальную для судебной системы информацию и обеспечивает размещение новостей и данных, интересующих гражданское общество, через региональные аккаунты судов в социальных сетях. Так формируется единая новостная повестка судебной власти.

Главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин подробнее рассказал о задачах Единого федерального контентного центра (ЕФКЦ), созданного по инициативе агентства в 2023 году с целью помощи судам в работе с контентом. Он пояснил, что центр позволяет решить основные проблемы судебных инстанций, связанные с работой в соцсетях. Благодаря его деятельности снижается нагрузка на сотрудников судебного аппарата и формируется профессиональный, выверенный контент, не требующий дополнительной обработки.

Ефросинин подчеркнул, что работа ЕФКЦ позволяет через аккаунты судов информировать жителей даже самых отдалённых регионов о важных событиях судебной системы и работе правосудия в целом. По сути, создаётся единое информационное поле российских судов в социальных сетях, добавил он.

ЕФКЦ функционирует на базе РАПСИ в тестовом режиме. В формировании новостного потока участвуют суды Владимирской, Вологодской, Кемеровской областей, Краснодарского края и Ингушетии.

Как сообщало ИА Регнум, в июне на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС председатель Верховного суда (ВС) России Ирина Подносова назвала ключевым трендом судопроизводства внедрение цифровых технологий. По её словам, они повышают доступность правосудия для граждан, исключают бумажную волокиту и сокращают сроки рассмотрения дел.