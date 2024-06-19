Москва, 19 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Ключевой тренд судопроизводства — внедрение в судебные процессы цифровых технологий, которые повышают доступность правосудия для граждан, исключают бумажную волокиту и сокращают сроки рассмотрения дел. Об этом председатель Верховного суда (ВС) России Ирина Подносова заявила на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС, сообщает 19 июня РАПСИ.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Она отметила, что современные технологии предоставляют целый ряд возможностей, например, позволяют гражданам дистанционно взаимодействовать с судами. Новые возможности, такие как автоматизированное распределение дел и обязательное аудиопротоколирование, способствуют повышению стандартов независимости судей и законности.

Обсуждение этих вопросов позволит найти новые пути и решения, связанные с использованием программных средств в работе судов, сказала Подносова.

По её словам, разрешение уголовных дел относится к наиболее острым и общественно значимым аспектом правосудия. Именно здесь речь идёт о защите самых значимых конституционных прав человека на свободу и личную неприкосновенность.

«Соблюдение судами принципов справедливости и гуманизма, повышение правовой защищённости как потерпевших, так и обвиняемых — непременное условие развития современных правопорядков, и ваш опыт в этой сфере, уважаемые коллеги, представляет для нас большой интерес», — пояснила Подносова.

Она добавила, что логично завершить работу форума обменом мнениями по вопросу о гармонизации законодательства государств-участников БРИКС. Одна из главных целей форума — выработка унифицированных правовых подходов и их имплеметация в национальные правовые системы, напомнила председатель ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, руководители Верховных судов стран БРИКС высоко оценили работу российских коллег в области цифровизации судебной системы и формирования единообразной судебной практики.

17 апреля Совет Федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда. Сенаторы проголосовали единогласно. В Совфеде Подносова рассказала о работе судов в новых регионах России и сообщила, что уже назначено 500 федеральных судей.

23 апреля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Подносовой. Глава государства поздравил главу ВС РФ с назначением, пожелал ей успехов на новой должности и отметил её опыт работы в судебной системе, подчеркнув, что у Подносовой есть всё, чтобы надёжно и достойно осуществлять функции председателя Верховного суда.