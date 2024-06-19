Подносова: внедрение цифровых технологий — ключевой тренд судопроизводства
Москва, 19 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Ключевой тренд судопроизводства — внедрение в судебные процессы цифровых технологий, которые повышают доступность правосудия для граждан, исключают бумажную волокиту и сокращают сроки рассмотрения дел. Об этом председатель Верховного суда (ВС) России Ирина Подносова заявила на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС, сообщает 19 июня РАПСИ.
Она отметила, что современные технологии предоставляют целый ряд возможностей, например, позволяют гражданам дистанционно взаимодействовать с судами. Новые возможности, такие как автоматизированное распределение дел и обязательное аудиопротоколирование, способствуют повышению стандартов независимости судей и законности.
Обсуждение этих вопросов позволит найти новые пути и решения, связанные с использованием программных средств в работе судов, сказала Подносова.
По её словам, разрешение уголовных дел относится к наиболее острым и общественно значимым аспектом правосудия. Именно здесь речь идёт о защите самых значимых конституционных прав человека на свободу и личную неприкосновенность.
«Соблюдение судами принципов справедливости и гуманизма, повышение правовой защищённости как потерпевших, так и обвиняемых — непременное условие развития современных правопорядков, и ваш опыт в этой сфере, уважаемые коллеги, представляет для нас большой интерес», — пояснила Подносова.
Она добавила, что логично завершить работу форума обменом мнениями по вопросу о гармонизации законодательства государств-участников БРИКС. Одна из главных целей форума — выработка унифицированных правовых подходов и их имплеметация в национальные правовые системы, напомнила председатель ВС РФ.
Как сообщало ИА Регнум, руководители Верховных судов стран БРИКС высоко оценили работу российских коллег в области цифровизации судебной системы и формирования единообразной судебной практики.
17 апреля Совет Федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда. Сенаторы проголосовали единогласно. В Совфеде Подносова рассказала о работе судов в новых регионах России и сообщила, что уже назначено 500 федеральных судей.
23 апреля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Подносовой. Глава государства поздравил главу ВС РФ с назначением, пожелал ей успехов на новой должности и отметил её опыт работы в судебной системе, подчеркнув, что у Подносовой есть всё, чтобы надёжно и достойно осуществлять функции председателя Верховного суда.